Okazja dnia. Lipiec w Turcji w przystępnej cenie

Piaszczysta plaża, ciepłe morze, zieleń, palmy, baseny, zimne drinki i komfortowy hotel. Czego chcieć więcej? All inclusive i przelotów w cenie, a to już mamy. Wybieraj wakacje w Turcji już w lipcu i ciesz się pewną pogodą i słońcem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybrzeże Turcji przywita nas w lipcu temperaturą 32 st. C (Shutterstock.com)

Nieważne, czy wyjeżdżasz na wakacje do Turcji co roku, czy też będą to pierwsze wakacje w tym kraju. Dzisiejsza okazja dnia spodoba się zwłaszcza turystom wybierającym na urlop słoneczne Wybrzeże Egejskie.

Lipiec w miejscowości Yalikavak w 5-gwiazdkowym hotelu klubowym bezpośrednio przy plaży z pomostem do opalania brzmi kusząco. Na miejscu w szczycie sezonu letniego czekają na nas 32 st. C w ciągu dnia, 13 godzin pełnego nasłonecznienia dziennie i Morze Egejskie o temperaturze 24 st. C.

wakacjepl Podziel się

Spędzimy tam tydzień w terminie 16-13.07 tego roku, w cenie oprócz zakwaterowania w formule all inclusive również przeloty bezpośrednie na linii Rzeszów – Bodrum oraz transfery do hotelu. Ciche i kameralne położenie, obfite posiłki i wysoki poziom obsługi to niewątpliwe zalety wybranego obiektu.

Atrakcyjna cena wczasów w Turcji sprawia, że warto spędzić tam tegoroczny urlop. Wybierz północną część wybrzeża gorącej Turcji na lipiec.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.