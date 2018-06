Okazja dnia. Największe atrakcje Izraela podczas jednej wycieczki

Jerozolima, Hajfa, Nazaret, Morze Martwe, Cezarea czy Betlejem. Wszystkie te miejsca możecie zobaczyć podczas jednej podróży. Program jest bardzo bogaty, dlatego jeśli lubicie zwiedzać, nie będziecie zawiedzeni.

W programie są m.in.: jerozolimska dzielnica Żydowska, grób Króla Dawida, przejazd trasą Niedzieli Palmowej do Dominus Flevit czy Droga Krzyżowa do Bazyliki Grobu Pańskiego. To nie wszystko – czeka was także zwiedzanie przepięknej Hajfy, rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim czy relaks na plaży Neve Midbar, ulokowanej nad Morzem Martwym.