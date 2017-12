Okazja dnia. Sylwestrowa noc na Malcie w promocyjnej cenie

Marzysz o spędzeniu szalonej nocy sylwestrowej połączonej z krótkimi wakacjami, ale wciąż nie masz żadnych planów? Mamy dla ciebie propozycję tygodniowego wyjazdu na Maltę, na której nie tylko przywitasz Nowy Rok, ale też zwiedzisz fantastyczne atrakcje.

Hotel Qawra Palace słynie z wysokiego poziomu obsługi i cieszy się dobrymi opiniami. Położony jest nad brzegiem morza, przy promenadzie, ok. 15 min. spacerem od rozrywkowego centrum. Jest świetną bazą wypadową do zwiedzania wyspy.

Malta, najdalej na południe wysunięte państwo w Europie, to wspaniały klimat, turkusowe morze i setki obiektów zabytkowych. Średnia roczna temperatura to przyjemne 23 st. C, w grudniu i styczniu możemy spodziewać się tu 13-18 st. C. Stolica – Valletta – uznawana jest za najbardziej słoneczną miejscowość w Europie.