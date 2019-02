Okazja dnia. Turcja na majówkę

Dzisiejszą super ofertą jest turecka majówka first minute. To gorące okolice kurortu Bodrum, a w cenie przeloty bezpośrednie i tydzień na miejscu z all inclusive bardzo blisko prywatnej plaży. A to wszystko za ok. 2389 zł od osoby tylko dzisiaj.

Wybrzeże Egejskie kusi piaszczystymi plażami okolic Bodrum (Shutterstock.com)

Środowa okazja dnia to majówka w słonecznej Turcji na Wybrzeżu Egejskim. W cenie tydzień w świetnym 5-gwiazdkowym hotelu usytuowanym bezpośrednio przy plaży w formule ultra all inclusive wraz z przelotami z Katowic oraz transferami na miejsce w terminie 26.04-03.05.2019. Dzisiaj za first minute zapłacimy od 2389 zł za osobę za wszystko.

Z kompleksu hotelowego widzimy zatokę oraz majaczącą na horyzoncie wyspę Kos należącą do Grecji. Prywatna plaża ma formę platformy o długości 400 m. Okolica jest niezwykle malownicza, spokojna, idealna dla rodzin z dziećmi i par. Pokoje są komfortowo wyposażone, a na miejscu zadziwi nas obszerna oferta sportowa hotelu. Na przełomie kwietnia i maja w Turcji doświadczymy powyżej 20 st. C w ciągu dnia, 9 godzin pełnego nasłonecznienia i wykąpiemy się w morzu o temperaturze 18 st. C.

Dodatkowo pociągająco brzmi niska zaliczka, wynosząca jedynie 29 proc. całkowitej ceny wycieczki do Turcji. Od biura podróży otrzymujemy także cały pakiet bezpłatnych gwarancji: Gwarancję Najniższej Ceny, Gwarancję Niezmienności Ceny oraz Bezkosztową Zmianę Rezerwacji do 45 dni przed terminem wylotu.

