Okazja dnia. Turcja: wycieczka objazdowa za 1013 zł

Na środę przygotowaliśmy wiosenną objazdówkę po Turcji ze świetnymi warunkami. Tygodniowe zakwaterowanie w hotelach z bufetem śniadaniowym, przeloty, transfery na miejsce, zwiedzanie Kapadocji i relaks na piaszczystych plażach wiosną za jedyne 1013 zł .

Wycieczka objazdowa po Turcji

Wycieczka objazdowa po tureckim wybrzeżu i Kapadocji to okazja do zobaczenia takich ciekawych miejsc jak Konya, mauzoleum Mevlany, kościoły skalne w parku narodowym Göreme, dolina Simeona, manufaktura dywanów, schronisko dla karawan Obrukhan, wodospad Karpologiczny, góry Taurus, Antalya .

Turcja wiosną

Wyjazd do Turcji wiosną to wspaniały pomysł. W kwietniu czekają na nas przyjemne temperatury powietrza rzędu 21 st. C w ciągu dnia i morze o temperaturze 18 st. C. 8 godzin pełnego nasłonecznienia z pewnością wystarczy, aby w pełni docenić uroki zwiedzania i odpoczynku podczas czasu wolnego.