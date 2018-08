Okazja dnia. Tydzień w 3-gwiazdkowym hotelu w Agadirze w Maroko za 1570 zł

Maroko to egzotyczny kraj, który od Europy oddzielony jest wąskim paskiem Cieśniny Gibraltarskiej. Czaruje rozmaitością krajobrazu, ale to również barwna i gwarna mozaika kultury orientalnej na północy Afryki. Podróż do Maroka to spotkanie z prawdziwie "bajkową krainą tysiąca i jednej nocy".

Widok z lotu ptaka na Agadir w Maroko (Shutterstock.com)

Jednym z największych marokańskich kurortów jest Agadir, który tętni życiem praktycznie przez cały rok. Udało nam się znaleźć prawdziwą perełkę w tym egzotycznym mieście. Tygodniowe wakacje w 3-gwiazdkowym hotelu Al Moggar Garden Beach za 1570 zł.

Mówi się o Agadirze, że to miasto kolorów, zapachów i przypraw. Ten najatrakcyjniejszy kurort Maroka słynie z kilometrowych, piaszczystych plaż i 300 słonecznych dni każdego roku. Są tu również świetne kluby nocne. Wieczorem zewsząd dochodzi orientalna muzyka, będąca mieszanką afrykańskich i arabskich rytmów.

Na szczególną uwagę zasługują porty rybackie. Są to najważniejsze ośrodki połowu sardynek na świecie. Poza tym są znakomitą atrakcją turystyczną, zwłaszcza późnym rankiem, kiedy do portów spływa mnóstwo łodzi rybackich i można obserwować pracę rybaków. Miłośnicy sportów wodnych odnajdą też tu swoją przystań.

Nieopodal centrum Agadiru i 100 m od plaży piaszczystej położony jest 3-gwiazdowy hotel Al Moggar Garden Beach. Wypoczną tu rodziny z dziećmi, na których czeka bogaty program animacyjny, szukający aktywności będą mogli grać w tenisa ziemnego, ping-ponga, piłkę nożną, siatkówkę czy mini-golf. Poszukujący relaksu będą mogli wygrzewać się w promieniach słońca na piaszczystej plaży.

Kompleks składa się z 2-piętrowych bungalowów i przestrzennego budynku głównego. Na dzieci czeka mini-klub, a wszyscy goście będą mieli do dyspozycji 2 baseny ze słodką wodą i bogatą ofertę restauracyjną: lobby bar, bary przy basenie, restaurację i pizzerię. Jeśli chodzi o wyżywienie to na urlopowiczów czekają dwa posiłki: śniadania i kolacje. Za formułę all inclusive należy dopłacić.