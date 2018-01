Okazja dnia. Tydzień wakacji w Marsa Alam już od 1649 zł

Spontaniczne wakacje w popularnym kurorcie Marsa Alam? To będzie dobry wybór – zdecydowanie wyższa niż w Polsce temperatura, piękne plaże, pyszne jedzenie i świetna baza hotelowa. Udany urlop gwarantowany!

Ceny wycieczek zimą do Egiptu kuszą niskimi cenami. Wśród wielu ofert wybraliśmy jedną, która najbardziej przykuła naszą uwagę. To 4-gwiazdkowy hotel Three Corners Sea Beach, w którym urlop pod koniec stycznia spędzimy . Za tydzień pobytu z wyżywieniem all inclusive zapłacimy od 1649 zł. Warto mieć na uwadze, że cena dotyczy tylko wyjazdu 23 stycznia z wylotem z Katowic. Za dopłatą 100 zł od osoby jest możliwość rozpoczęcia podróży z Warszawy.