Okazja dnia. Tydzień we wrześniu na Costa Brava za 1789 zł

Ostatni tydzień września to świetny moment na wczasy nad Morzem Śródziemnym. Kuszą wysokie temperatury, brak tłumów i atrakcyjne ceny. Strzałem w dziesiątkę będzie Hiszpania.

Costa Brava to liczne ukryte zatoki i turkusowa woda (Shutterstock.com)

Przejrzeliśmy oferty wyjazdów w drugiej połowie września i znaleźliśmy świetną propozycję wczasów na Costa Brava. Tydzień w 4-gwiazdkowym hotelu Alhambra w Santa Susana ze 2 posiłkami dziennie spędzimy za 1789 zł. Oferta dotyczy wylotu z Poznania 22 września.

Costa Brava jest mekką turystów z całego świata. To tu znajdują się zarówno jedne z najpiękniejszych plaż Europy, jak i liczne ukryte zatoki. Tutejsze nadmorskie miejscowości należą do najpopularniejszych kurortów w Hiszpanii. W sezonie tętnią życiem, a masa dyskotek i klubów przyciąga imprezowiczów z całego świata. Fani zwiedzania poczują się tu jak w niebie – Girona, Barcelona i Montserrat to tylko początek długiej listy atrakcji w okolicy.

Najmodniejszy kurort to Lloret de Mar, miejscowość wypoczynkowa, położona 40 km od Girony i 15 km od Santa Susana. Poza kilometrami plaż zobaczymy tu malowniczą promenadę, gotycki kościół z XV wieku oraz ufortyfikowany zamek z 1929 roku. Co ciekawe, to w Lloret de Mar kręcono kontrowersyjne "Pamiętniki z wakacji".

Lloret de Mar (Shutterstock)

Hotel Alhambra położony jest w turystycznej miejscowości Santa Susanna, przy głównej promenadzie, w pobliżu licznych restauracji, barów, sklepów i dyskotek. W odległości ok. 35 km od portu lotniczego w Gironie oraz ok. 60 km od Barcelony. Przystanek autobusowy znajduje się ok. 25 m od obiektu.

Do dyspozycji gości basen ze słodką wodą, leżaki i parasole na tarasie do opalania, a także siłownia. Wieczorami okazjonalnie programy rozrywkowe. Platja de Llevant, publiczna, długa, szeroka i piaszczysta z piaskiem gruboziarnistym, oddalona ok. 50 m od hotelu (przejście przez tunel pod ulicą i deptakiem).

