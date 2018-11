Okazja dnia. Tygodniowe wczasy w 5-gwiazdkowym hotelu w Egipcie w przystępnej cenie

Fascynujące krajobrazy, egzotyka, plaże i morze, które oczarowują niespotykaną kolorystyką. Gdy brakuje ci słońca, masz szansę złapać je w Egipcie. Tym bardziej, że znaleźliśmy świetną ofertę. Tygodniowe wczasy w 5-gwiazdkowym hotelu all inclusive w cenie 1199 zł.

Jednym z najciekawszych kurortów Egiptu jest Taba. Nazywana jest Bramą do Synaju, leży zaledwie 8 km od granicy izraelskiej, na pograniczu Egiptu, Izraela, Jordanii i Arabii Saudyjskiej. Po drugiej stronie zatoki widać Jordanię i Arabię Saudyjską. Tylko 106 km jest stąd do Petry i zaledwie 9 km do izraelskiego kurortu Ejlat. Jest to doskonała baza wypadowa dla miłośników zwiedzania.