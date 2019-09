Okazja dnia. Urlop w Turcji w dobrej cenie

Wrzesień jest idealnym miesiącem na wypoczynek. Mniej turystów, a temperatury ciągle wakacyjne. Polecamy doskonale usytuowany hotel w centrum Alanyi. Rezerwacja w nowej cenie za jedyne 2149 zł, a wylot z Katowic już 28 września.

Przy pięknej plaży

Kurort znajduje się w centrum Alanyi tuż przy jednej z najpiękniejszych i najpopularniejszych miejsc Riwiery Tureckiej - plaży Kleopatry. Plaża oferuje wyjątkowe widoki, wiele atrakcji, a także, co istotne, łagodne wejście do morza.

Sultan Sipahi Resort to doskonała baza do zwiedzania Alanyi oraz idealne miejsce dla amatorów sportów wodnych, plażowiczów czy imprezowiczów. Tuż obok znajduje się duży wybór barów, restauracji, a także klubów.

Świetna pogoda we wrześniu

Decydując się na wczasy w Turcji we wrześniu, możemy liczyć na piękną pogodę, a temperatury sięgają nawet 34 st. C w ciągu dnia. Oznacza to, że na Riwierze Tureckiej idealne będą również warunki do kąpieli, gdyż temperatura wody w lipcu to nawet 27 stopni.