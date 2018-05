Okazja dnia. Wczasy all inclusive w Tunezji już od 1097 zł

Marzą wam się spontaniczne wakacje? Mamy dla was propozycję wyjazdu do popularnego kurortu w Tunezji na przełomie maja i czerwca. Za ok. 1100 zł spędzicie tydzień w hotelu cieszącym się dobrymi opiniami i ulokowanym przy samej plaży.

Susa jest jednym z najważniejszych miast Tunezji. Przyciąga wielu turystów z Polski (Shutterstock.com)

Koniec maja to prawdziwy wysyp ofert last minute. Jedną z kuszących propozycji jest tygodniowy urlop w kurorcie Susa. W cenie 1097 zł otrzymujecie bilety lotnicze oraz zakwaterowanie w 3-gwiazdkowym hotelu Marabout z wyżywieniem all inclusive. Wyjazd zaplanowany jest na 31 maja, z dostępnymi lotami z Katowic i Warszawy.

Hotel ulokowany jest w atrakcyjnym miejscu - w ogrodzie palmowym i w sercu Susy – w pobliżu sklepów, restauracji oraz klubów. Plaża? Jest piaszczysta i znajduje się zaledwie kilkadziesiąt metrów od obiektu. Skorzystacie na niej z darmowych leżaków oraz parasoli. Warto też wspomnieć, że hotel cieszy się bardzo dobrymi opiniami klientów – aż 95 proc. gości poleca go na wczasy. Jako jedne z głównych atutów wymienia się ciekawe animacje, smaczną kuchnię oraz aquapark z 6 zjeżdżalniami.

Pomyślano nie tylko o dorosłych, ale też o dzieciach. Dla najmłodszych przygotowano brodzik, małą zjeżdżalnię i plac zabaw. Organizowane są dla nich także animacje.

Warto wspomnieć też o samej Susie, która jest jednym z najważniejszych miast Tunezji. Jej najstarszym zabytkiem jest ribat, obronny klasztor z wysoką wieżą strażniczą, z której po wdrapaniu się stromymi spiralnymi schodami podziwiać można wspaniałą panoramę portu i zbudowaną ze złocistego piaskowca kazbę.

Dziedziniec pobliskiego wielkiego meczetu otoczony jest pojedynczą kolumnadą łuków w kształcie końskiej podkowy. Doskonale zachowała się kazba i otoczona murem medina, która do dziś jest wielkim arabskim sukiem. Na zachód od miasta są katakumby, labirynt podziemnych korytarzy z ponad 15 tys. grobów.