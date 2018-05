Okazja dnia. Wczasy all inclusive w Tunezji już od 1558 zł

Marzą wam się spontaniczne wakacje? Znaleźliśmy propozycję wyjazdu do popularnego kurortu w Tunezji w połowie czerwca. Za mniej niż 1600 zł spędzicie tydzień w hotelu cieszącym się dobrymi opiniami, ulokowanym przy samej plaży.

Aktualnie na stronach biur podróży jest prawdziwy wysyp ofert last minute. Jedną z kuszących propozycji jest tygodniowy urlop w tunezyjskim kurorcie Skanes. W cenie 1558 zł otrzymujecie bilety lotnicze oraz zakwaterowanie w 4-gwiazdkowym hotelu Ramada Liberty Resort z wyżywieniem all inclusive. Wyjazd zaplanowany jest na 14 czerwca, z dostępnymi lotami z Katowic oraz (za dodatkową opłatą, wynoszącą od ok. 50 do 200 zł od osoby) Warszawy, Poznania, Wrocławia i Gdańska.