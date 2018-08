Okazja dnia. Wczasy z wyżywieniem w Bułgarii za 829 zł

Bułgaria od lat jest jednym z najtańszych wakacyjnych krajów w Europie. Na wyjątkowe oferty można trafić po sezonie. Poza niskimi cenami kusi słońcem i pięknymi plażami.

Bułgaria może pochwalić się linią brzegową o długości 400 km, z czego 1/3 to piękne, piaszczyste plaże. Otaczające je góry nadają krajobrazowi charakteru, a dużo słońca sprawia, że jest to wymarzony kierunek na nadmorski urlop. Październik to idealny moment na wakacje nad Morzem Czarnym, jeśli lubimy zwiedzanie – możemy liczyć na temperaturę ok. 20 st. C.