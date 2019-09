Okazja dnia. Wypoczynek na Sri Lance w świetnej cenie

Klimatyczny hotel pośród tropikalnej roślinności i tuż obok przepięknej plaży. Wylot z Warszawy do Sri Lanki już 30 września w ofercie last minute.



Dziś polecamy wyjątkowo klimatyczny hotel na Sri Lance – Royal Palms Beach. Ten elegancko zaprojektowany obiekt wyposażony został w urokliwy hol z całodobową recepcją. Ponadto, będziemy mieli do dyspozycji basen z siedziskami w wodzie, mostkiem, wysepką i jacuzzi. A posilić się będziemy mogli w restauracjach z lankijską, chińską, orientalną czy nawet włoską kuchnią.

Głównym jego atutem jest położenie przy pięknej piaszczystej plaży pełnej palm kokosowych. Pogoda na tym terenie dopisuje prawie przez cały rok. Przeważają ciepłe dni, temperatura waha się w okolicach 25-30 st. C, a wody – 25 st. C. Dodatkowo, 3 km od kurortu znajduje się urocze miasteczko Kalutara, które kiedyś było bogatym portem, chętnie odwiedzanym przez kupców.

Można również skorzystać z lokalnych przewodników i wybrać się do stolicy Sri Lanki - Kolombo. Znajdziemy w nim stupę Gangatilaka będącą jedną z największych sakralnych buddyjskich budynków Cejlonu. We wnętrzu jest ozdobiona malowidłami opisującymi historię wcieleń Buddy, a także jest jedyną pustą w środku stupą na świecie. Zachęcamy do spacerów egzotycznymi uliczkami, pełnych restauracji z lokalną kuchnią i barów.