Okazja dnia. Zakynthos last minute - wylot już jutro! Oszczędź połowę ceny

Zapraszamy na greckie wyspy. A dokładnie na Zakynthos. Decyduj się już dzisiaj, leć już jutro. Zapłacisz o 1750 zł mniej. Do tego 5-gwiazdkowy hotel na wybrzeżu i loty z naszego kraju na miejsce. Formuła all inclusive idealnie uzupełnia ofertę. To będzie świetny tydzień na początek sezonu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Krajobraz okolic Agios Sostis na Zakynthos w Grecji (Instagram.com, Fot: sunweb)

Nowy tydzień zaczynamy świetną okazją dnia. Na poniedziałek przygotowaliśmy ofertę tygodniowych wczasów na malowniczej wyspie Zakynthos w Grecji aż o połowę taniej!

Dzisiaj oszczędzisz ok. 1750 zł od każdej osoby. W cenie zakwaterowanie w wysoko ocenianym hotelu 5-gwiazdkowym oddalonym jedynie o 350 m od piaszczystej plaży z łagodnym wejściem do wody w formule all inclusive.

wakacjepl Podziel się

Do tego bezpośrednie przeloty z Warszawy bądź Katowic na Zakynthos i transfery z lotniska na miejsce. Wylot już jutro wczesnym porankiem, a wracamy 21 maja rano. Hotel z wysokim poziomem obsługi położony jest bardzo blisko centrum Laganas i o ok. 7 km od miasta Zakynthos. W pobliżu sporo restauracji oraz barów.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.