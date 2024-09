Oktoberfest trwa. O czym pamiętać i czego nie robić?

Oktoberfest, choć głównie kojarzony jest z piciem piwa, oferuje coś więcej. W tym czasie w Monachium na miejscowych oraz turystów w każdym wieku czeka mnóstwo atrakcji. - To nie tylko picie. Dla dzieci i dorosłych przygotowano karuzele, kolejki górskie oraz różnorodne gry. Istnieje także strefa rodzinna z miejscem do zabawy dla najmłodszych - przyznał w rozmowie z Daily Mail Travel Sandie Kestell, ekspertka ds. podróży z Lonely Planet, która mieszkała w Niemczech od ponad sześciu lat.

Jak podkreśla ekspertka, największą zaletą festiwalu nie jest samo spożywanie piwa, ale bezpośredni kontakt z bawarską kulturą. - Lokalni mieszkańcy ubierają tradycyjne stroje. To wspaniała okazja do zobaczenia żywej kultury. Rekomenduję także spróbować tradycyjnego jedzenia, takiego jak grube naleśniki z cukrem pudrem i musem jabłkowym - tłumaczy kobieta.

- Dobrą wiadomością jest to, że niemieckie słowo "bier" wymawia się tak samo jak angielskie "beer", co ułatwia sprawę - dodała kobieta. Podpowiedziała także, aby lepiej zawsze mieć przy sobie drobne pieniądze, to także usprawni transakcję, bo choć wstęp na festiwal jest darmowy, wszelkie posiłki i napoje - odpłatne.