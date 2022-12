Tam wypoczywają Rosjanie. Znaleźni sposób na obejście restrykcji

Hit wśród Rosjan

Phuket i Pattaya to aktualnie ulubione miejsca wypoczynku rosyjskich turystów, a dodatkowo widać coraz większe zainteresowanie tym azjatyckim kierunkiem. W pierwszych miesiącach wojny, spowodowanej rosyjską inwazją na Ukrainę, miesięcznie do tego kraju przyjeżdżało około 10 tys. Rosjan, natomiast w październiku było to aż 44 tys. podróżnych.