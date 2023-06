Opolskie pałace i ich historie. Producenci najlepszych fajek i "niszczyciel miast"

W centrum Turawy, wsi położonej nad Małą Panwią i Jeziorem Turawskim, stoi szlachetny barokowy pałac, od lat czekający na swój kompleksowy "tuning". Na przełomie XVIII i XIX w. mieszkała w nim Anna Barbara von Garnier. Stanowiła przeciwieństwo eterycznych, widmowych heroin zaludniających podobne barokowe dwory. Baba bez wcięcia w talii, za to z temperamentem, którą przyrównać by można do współczesnych menadżerek od zadań specjalnych.