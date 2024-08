Opowiada, co robią w Zakopanem. "Średnio 50 razy na dobę"

Policja w Zakopanem ma co robić

- Często dochodzi do zagubień, zarówno dzieci, jak i osób starszych. W tłumie turystów takie interwencje podejmujemy przynajmniej raz dziennie. Dochodzi do drobnych kradzieży lub przywłaszczeń przypadkowo pozostawionych rzeczy. Odnotowujemy wzmożony ruch samochodowy. Niestety wielu turystów nie chce korzystać z komunikacji zbiorowej, przez co tworzą się zatory drogowe. Z tego powodu odnotowujemy do kilkunastu kolizji na tydzień - wymienił zakopiański funkcjonariusz.