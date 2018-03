Opuszczona wioska w Grecji. Mieszkańcy nie mają odwagi do niej powrócić

To niegdyś tętniące życiem miejsce zostało opuszczone przez wszystkich mieszkańców w 2012 r. Są oni rozgoryczeni, ponieważ zostali pozostawieni własnemu losowi i przez lata czekają bez rezultatu na pomoc władz.

Miejscowi co roku w okresie jesiennym, gdy opady były największe, próbowali nakierowywać tworzące się potoki w kierunku rzeki oraz odpompowywać nadmiar wody. Robili to, by ziemia nie nasiąkała zbytnio, co pozwoliło uniknąć jej ponownego osuwania się. Niestety, w 2011 r., podczas silnych opadów deszczu, nie mogli skorzystać z urządzenia. Skutki odczuli kilka miesięcy później, gdy 12 kwietnia 2012 r. powtórzyła się historia sprzed kilkudziesięciu lat. Budynki zaczęły znów osuwać się w dolne partie wioski.

Mieszkańcy mają wielki żal do władz, że przez kilka lat nikt nie zainteresował się tym, co się z nimi stało, gdzie będą żyć i czy mają co jeść. Tęsknią za swoimi domami, ale nie wiedzą, czy będą w przyszłości mogli odbudować je na nowo. Pierwszy etap polegałby na osuszaniu terenów, jednak zważywszy na wciąż trwający kryzys w Grecji, nie wierzą, że władze będą skłonne sfinansować inwestycję. Lokalni politycy od lat pozostają obojętni wobec problemu i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić.