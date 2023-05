Orientarium ma nowego mieszkańca. "Największe stado w Polsce"

Nowy osobnik w zoo

Barnaba, bo tak ma na imię czwarty słoń w łódzkim stadzie, póki co przyzwyczaja się do swoich opiekunów i miejsca. Aby 12-letnie zwierzę mogło się szybciej zaaklimatyzować, pracownicy zoo zostawili na arenie odchody pozostałych członków stada. - Dzięki temu zwierzę ma szansę zorientować się, że ktoś tu już jest, poznać jego zapach, przyzwyczaić się do niego i oswoić. Póki co najważniejszy okazał się jednak basen. Słoń od razu ruszył w kierunku wody, najpierw ostrożnie badał dno, usiadł delikatnie, zanurzył się, a potem już szalał bez opamiętania - mówi Adam Trochim, opiekun słoni.