Ostatni nosorożec w Malezji. Samica zmarła po latach walki z nowotworem

Iman była ostatnią samicą nosorożca sumatrzańskiego w Malezji. Na świecie jest już mniej niż setka tych zwierząt. Mimo iż Iman od lat chorowała na nowotwór, to jej odejście i tak było dla weterynarzy ogromnym zaskoczeniem. Miała ok. 25 lat.

Zaledwie 6 miesięcy wcześniej padł ostatni samiec tego samego gatunku w Malezji. Próby rozmnożenia nosorożca sumatrzańskiego trwały aż do samego końca, lecz niestety okazały się nieskuteczne. Od obu zwierząt pobrano i zamrożono materiał genetyczny, wierząc, że w przyszłości uda się go odtworzyć.

Nosorożec sumatrzański jest najmniejszym z 5 istniejących na ziemi gatunków tego zwierzęcia. Zgodnie z informacjami Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWf) na świecie zostało ok. 80 dziko żyjących zwierzaków.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCB) apeluje, że nosorożec sumatrzański, czarny oraz jawajski należą do gatunków krytycznie zagrożonych. Dziś na świecie dziko żyje 24,5 tys. zwierząt wszystkich 5 gatunków, a 1250 pozostaje w niewoli.

Belgijski WWF ostrzega, że podobny los może czekać słonie w Afryce. Mogą zniknąć z kontynentu już do 2040 r. Jak podaje "National Geographic", liczba słoni afrykańskich w ostatnich 4 dekadach zmalała o 70 proc. Powodem tak drastycznego spadku populacji tego gatunku jest popyt na kość słoniową. Co roku na skutek kłusownictwa ginie ok. 200 tys. osobników.