Tłumy turystów w Gdańsku. Wszyscy narzekają na to samo

Ci, którzy postanowili spędzić walentynkowy weekend w Gdańsku, nie mogli trafić lepiej z pogodą. W mieście od rana świeciło słońce, a ulicą Długą cały dzień płynął wartki tłum ludzi. Podobnie było m.in. na molo w Brzeźnie. Nie wszystkim jednak wystarczył spacer z kubkiem kawy w ręku. Do pełni szczęścia turystom brakuje otwartych restauracji.

- Pogoda jest piękna, to fakt, ale spacerujemy już drugą godzinę i nie bardzo wiemy, co dalej robić. Chcielibyśmy coś zjeść i się ogrzać - mówią Andrzej i Marika ze Szczecina. - Bez sensu wracać do hotelu, ale na mieście też nie ma w tej chwili zbyt wielu perspektyw - dodają.