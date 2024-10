Oznaczasz walizkę przed lotem? Konsekwencje mogą cię zaskoczyć

Jednym z popularnych sposobów na wyróżnienie walizki jest dodanie do niej kolorowej wstążki - najczęściej czerwonej. Pasażerowie przyczepiają też różne etykietki lub zostawiają stare naklejki z poprzednich podróży. Według pracowników lotnisk może przynieść odwrotny efekt i doprowadzić do tego, że bagaż nie trafi do miejsca docelowego. Dlaczego?

- Wstążki, które ludzie przywiązują do walizek, aby pomóc sobie w ich identyfikacji, mogą powodować problemy ze skanowaniem w hali bagażowej. Jeśli bagażu nie można przeskanować automatycznie, może on zostać przekazany do obsługi manualnej. To zaś może oznaczać, że twoja walizka nie dotrze na pokład samolotu na czas. Poza tym, warto usunąć stare naklejki z torby, bo może to spowodować zamieszanie w procesie skanowania - wyjaśnia pracownik bagażowy z irlandzkiego lotniska dla RSVP Live.