Pałac Marianny Orańskiej. Jego budowa pochłonęła równowartość trzech ton złota

- Dla porównania kosztów można wspomnieć, ile kosztowała budowa Pałacu Marianny Orańskiej. Wydano na niego sumę ok. miliona talarów. To jest równowartość ok. trzech ton złota. Przy obecnym kursie, licząc ok. 260 zł za gram złota, daje to astronomiczną kwotę 780 milionów zł - zdradza nam administrator obiektu.