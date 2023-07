Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła. "Jezus, Maria. To nieporozumienie"

- Fotowoltaika na dachu św. Brygidy? Jezus, Maria! – skwitował sprawę krótko pomorski wojewódzki konserwator w rozmowie z Zawsze Pomorze. – Jak rozumiem ksiądz założył to bez naszej zgody. Ja w każdym razie niczego takiego nie podpisywałem. Nie po to odmawialiśmy zakonnikom od świętej Katarzyny dwa lata temu, żeby teraz pozwalać księdzu Ludwikowi. To jest nieporozumienie. Wszyscy obywatele są jednakowi wobec prawa, nie może tak być że jednym wolno innym nie.