Paraliż lotniska Heathrow. Loty zostały uziemione z powodu ekstremalnej pogody

Trudne chwile przeżywają podróżni na lotnisku Heathrow w Wielkiej Brytanii. Powodem ich problemów są silne burze z piorunami oraz fala wysokich upałów. Część podróżnych utknęła w samolocie na pasie startowym, a na lotnisku brakuje miejsc.

Od czwartku w Wielkiej Brytanii odwołano ponad 100 lotów. Z samego Heathrow - co najmniej 50. Podobnie jak znaczna część rejsów do i z Berlina oraz Rzymu, a także krajowe połączenia do i z Manchesteru, Newcastle, Edynburga i Aberdeen.