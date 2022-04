Paraliż nieba nad Polską. "Samoloty będą musiały zostać skierowane poza nasz obszar"

Jak przypomina ZZKRL, kontroler ruchu lotniczego to obok pilotów zawód bardzo ważny w branży lotniczej. Można go wykonywać jedynie po przejściu niezwykle wymagającego szkolenia, które trwa 2-3 lata. Z ok. 1000 chętnych na licencję kontrolera, uzyskuje ją zaledwie kilka osób rocznie. Obecnie w Polsce kontrolerów ruchu lotniczego jest ok. sześciuset.