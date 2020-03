Park of Poland. Suntago Wodny Świat gotowy na przyjęcie pierwszych gości. Byliśmy w środku – robi wrażenie

Suntago Wodny Świat w Park of Poland reklamuje się jako największy zadaszony park wodny w Europie. Zmieszczenie tylu atrakcji pod szklanym dachem było zadaniem ambitnym. I bardzo drogim – koszty budowy przekroczyły 150 mln euro. Czy to dobrze wydane pieniądze i czy dzieci i dorośli wybawią się w Suntago po pachy? Sprawdźmy.

Park of Poland powstaje pod Warszawą. Suntago Wodny Świat to jego część. (WP.PL)

Ogrom – to pierwsze, co przychodzi na myśl po przekroczeniu bram Park Of Poland. Tak nazywa się cała inwestycja we Wręczy pod Mszczonowem. Suntago Wodny Świat jest jej pierwszym gotowym już elementem.

Powierzchnia całej inwestycji to ok. 400 hektarów, z czego Suntago zajmuje skromne 20 ha. Mniej więcej 100 hektarów zajmie sztuczne jezioro, reszta jest przeznaczona pod hotele, osiedle domków do wynajęcia, biurowce, apartamentowce oraz centrum handlowe i konferencyjne.





























Jak jest w Suntago?

Inwestorzy sprowadzili 700 palm z Malezji, Kostaryki i Florydy, które teraz rosną pod szklanym dachem we Wręczy. Ciepła i wilgoci im nie zabraknie. Powierzchnia wszystkich basenów (w tym termalnych) to 3500 m kw., największy ma 1000 metrów kw.

Miłośnicy zjeżdżalni mają do dyspozycji łącznie 3,2 kilometra tras. Najdłuższa rynna (kryta) ma 320 metrów długości. W Europie większej jak na razie nie ma. Zjeżdżalni jest łącznie około 30.

Atrakcje trudno zliczyć, mamy tu baseny z falami czy rwące rzeki z ciekawymi zakątkami. W strefie saunarium są niewielkie baseny solankowe i siarkowe oraz różne rodzaje saun – naprawdę sporych. Strefa relaksu to wspomniany już wcześniej basen o powierzchni 1000 m kw. ulokowany wśród palm i innych roślin. Zjeżdżalnie i inne miejsca dzikich zabaw zostały nazwane wodną dżunglą Jamango.

Każdego dnia może się tu bawić do 15 tysięcy osób, z czego 8000 naraz – tyle jest bowiem szafek dla gości. Parking pomieści 2500 samochodów.

– Pomagałem tej inwestycji, by jak najszybciej została zrealizowana. W końcu spełniło się moje wielkie marzenie ostatnich 30 lat, czyli od momentu, gdy dokopaliśmy się do wód termalnych. Natura niczym więcej poza podgrzewaną wodą nas nie obdarzyła, teren nie jest jakiś nadzwyczajny, typowy mazowiecki krajobraz – mówi burmistrz Mszczonowa.

Inwestorzy twierdzą, że koszt tego etapu budowy Park of Poland zamknął się w kwocie 700 mln zł.

Na razie nie wiadomo jednak, czy goście Park Of Poland nie będą mieli kłopotów z dojazdem. Początek będzie łatwy – Wręcza znajduje się mniej więcej w połowie odległości między trasą S8 i autostradą A2 (z Warszawy w kierunku Poznania).

To 40-50 km z centrum stolicy, z czego większość pokonuje się szybką trasą. Wręcza to jednak mała miejscowość, przecinana przez jedną, niezbyt szeroką szosę. W przyszłości może to rodzić problemy natury komunikacyjnej i z parkowaniem.

Bilety? Już w sprzedaży

Są dostępne na stronie www.parkofpoland.com. W wyszukiwarce trzeba zaznaczyć datę przyjazdu, liczbę osób i wyszukać bilet. Przyjazd bez wcześniejszej rezerwacji może skończyć się rozczarowaniem. Najtańsze bilety kosztują od 39 zł dla dzieci i 59 zł dla dorosłych. W tej cenie jest wejście na 2 godziny do jednej strefy. Dorosły za cały dzień ze wszystkimi atrakcjami zapłaci 130 złotych. Aquapark będzie otwarty w tygodniu od godziny 10 do 22, a w weekendy i święta od 9 do 22.

