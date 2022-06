Wakacje 2022 większość Polaków spędzi w kraju. Prym wiedzie jeden kierunek

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że Polacy chętniej niż w ubiegłym roku myślą o wakacyjnych podróżach. Letni wyjazd planuje 65 proc. ankietowanych. W stosunku do ubiegłego roku to wzrost o 18 proc. Niemal trzy czwarte (71 proc.) badanych planuje wakacje w kraju, 19 proc. chce spędzić urlop za granicą, a co dziesiąta osoba jeszcze nie wie, gdzie się uda w podróż.