Parki narodowe na świecie. Poznaj osiem najpiękniejszych Chronią najciekawsze pod względem krajobrazu i flory partie świata. Zachwycają prostotą jak również naturalną finezją. Poznajcie osiem najpiękniejszych parków narodowych na świecie. Zatoka St. Andrews to plaża o długości trzech kilometrów, znana z ogromnej liczby zwierząt (Mat. prasowe) Park narodowy Krugera Gdzie: RPA

Zwierzęta: antylopy (kozioł wodny, wrona, łoś, impala), zebry, gnu, kudu, świnie sawannowe, hipopotamy, lwy, lamparty, gepardy, hieny, słonie, bawoły, nosorożce. Jest to właściwie małe państwo – porównywalne pod względem wielkości do Walii lub Izraela. Od Rzeki Krokodyla na południu do Limpopo na północy mierzy 350 kilometrów. To prawie niewyobrażalne, ile zwierząt znajduje się tam. Żyje tu około 8000 słoni. Co prawda ostatnie nosorożce wyginęły tu kilkadziesiąt lat temu, ale w latach 60 XX wieku przywieziono stado 300 sztuk białych nosorożców i od tego czasu znów można je tu zobaczyć. Tak samo, jak bawoły, które zwykle grupują się w stada po 200 osobników. Zobacz też: Jest przewodniczką safari. Takiej sceny nigdy nie widziała Milion odwiedzających i 1500 lwów

Park jest także domem dla około 1500 lwów żyjących w stadach. Głównymi składnikami diety tych „królewskich zwierząt” są gnu, antylopy i zebry. Innym wielkim kotem w parku jest nieśmiały i przeważnie samotny lampart. Te zwierzęta dzięki swojemu ubarwieniu są doskonale zamaskowane i upolowanie zdobyczy jest dla nich wyjątkowo łatwe. Swoje łupy lamparty ukrywają wysoko w gałęziach drzew, aby zabezpieczyć je przed hienami, szakalami i innymi padlinożercami. Co roku park odwiedza prawie milion gości. Mat. prasowe Podziel się Park narodowy Serengeti Gdzie: Tanzania, Afryka

Zwierzęta: gnu, zebry, gazelopka sawannowa, wiele gatunków antylop, bawoły, żyrafy, krokodyle, hipopotamy, lwy, gepardy, lamparty, hieny Jego najbardziej wysunięta na północ część stanowi granicę między Kenią a Tanzanią i jednocześnie między tanzańskim parkiem Serengeti i kenijskim Masai Mara. Jest to w zasadzie jeden duży park. Możemy tu obserwować niezwykły cud natury, jakim jest migracja zwierząt, która odbywa się co roku między grudniem a czerwcem. Ogromna liczba gnu, zebry i gazele wędrują w poszukiwaniu deszczu i pożywienia – kontynuują podróż przez Serengeti z powrotem do Masai Mary, gdzie krąg się zamyka i znów rozpoczyna – i tak od tysięcy lat. Raj dla drapieżników

W Serengeti żyje ponad 1,4 miliona gnu, 300 000 zebr i 400 000 gazelopek sawannowych. Migrujące stado może mieć długość ponad 40 kilometrów. A za nim oczywiście idą drapieżniki. Widzimy tu duże i liczne stada lwów, gepardów, lampartów, hien, ale także rzadko spotykane serwetki i karakale. Na niekończących się sawannach żyje wiele gatunków antylop, bawołów i żyraf. Nad rzeką Grumeti na migrujące zwierzęta czekają ogromne krokodyle, które polują na nie podczas przekraczania wody. Mat. prasowe Podziel się Park narodowy Chobe Gdzie: Botswana, Afryka

Zwierzęta: słonie, bawoły, antylopy, lwy, gepardy, lamparty, hieny, hipopotamy, krokodyle, pawiany Ten ogromny teren charakteryzuje się bogactwem dzikich zwierząt i jest uważany za jeden z najpiękniejszych rezerwatów dzikiej przyrody w Afryce. Znajdziemy tu tereny równiny zalewowej, trawiaste równiny, gaje i zarośla, małe stawy deszczowe i surową pustynię Kalahar. W rozległym zagłębieniu Marabe na południu parku znajduje się dno prehistorycznego jeziora. Żyją tam słonie, bawoły, antylopy i zwierzęta kopytne oraz drapieżniki, które na nie polują, czyli lwy, gepardy, lamparty, hieny, hieny psy, hipopotamy i krokodyle. Uważaj na hieny i pawiany!

W Chobe żyje około 35 000 słoni, czyli znacznie więcej niż w jakimkolwiek innym rezerwacie afrykańskim. Dla odwiedzających park stworzono kilka kempingów, obiektów turystycznych i miejsc, z których można obserwować swobodnie poruszające się zwierzęta. Do parku najlepiej przyjechać od sierpnia do listopada. Zapasy żywności człowieka muszą być przechowywane tak, aby były poza zasięgiem pawianów i hien, które nieustannie poruszają się po obozie. Mat. prasowe Podziel się Park narodowy Bwindi Gdzie: Uganda, Afryka

Zwierzęta: goryle górskie W Ugandzie możemy odwiedzić rezerwat goryli górskich, których na wolności aktualnie pozostało jedynie 650 osobników. Park Narodowy Nieprzenikniony Las Bwindi położony jest około 450 km na zachód od stolicy Kampali. Znajduje się w nim prawdopodobnie największa atrakcja, jaką Uganda ma do zaoferowania: tutaj możesz śledzić i obserwować te rzadkie naczelne w naturalnych warunkach. Połowa światowej populacji goryli górskich żyje aktualnie w Bwindi. Kto chce zobaczyć goryle

Oprócz goryli, ten park narodowy chroni także jeden z największych przyległych obszarów leśnych w Afryce Wschodniej, obejmujący górskie i nizinne lasy deszczowe. Nic dziwnego, że znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO od 1994 roku. Turyści, aby zobaczyć goryle (co też nie jest pewne), muszą spędzić wiele godzin, poruszając się po dżungli. Grupę goryli można obserwować jedynie przez godzinę. Pracownicy parku kładą nacisk głównie na ochronę goryli i dostosowują częstotliwość odwiedzin w taki sposób, aby zwierzęta miały spokojne warunki życia. Rezerwat Wolong Gdzie: prowincja Syczuan, Chiny

Zwierzęta: panda wielka Panda wielka żyje na obszarach górskich Chin Centralnych. Od drugiej połowy XX wieku jest symbolem narodowym tego kraju i zobaczyć ją można na chińskich złotych monetach. W lutym 2015 oszacowano, że w Chinach żyje w środowisku naturalnych jedynie 1864 pand wielkich i 471 w niewoli. W parkach narodowych i rezerwatach znajdujących się w prowincji Syczuan żyje 30% całej populacji pandy wielkiej na świecie. Megalomański projekt

Największy z nich jest rezerwat Wolong, gdzie możemy tego uroczego misia obserwować w jego środowisku naturalnym. Na terenie 200 000 hektarów żyje ponad 150 osobników tej zagrożonej pandy. Chiny dla swojego ulubionego zwierzęcia przygotowują megalomański projekt – z 67 już istniejących chronionych terenów stworzy jeden wielki park narodowy, którego celem będzie ochrona pandy wielkiej. Mat. prasowe Podziel się Tanjung puting Gdzie: Kalimantat, Indonezja

Zwierzęta: orangutany, pantery mgliste, niedźwiedzie malajskie, dzikie koty, świnie brodate Uważany jest za jeden z cudów świata przyrody i obejmuje teren 3000 km kw.. W ujściu rzek znajdziemy namorzyny. Park może również pochwalić się pierwotnym lasem deszczowym. Żyją tam przede wszystkim orangutany, pantery mgliste, niedźwiedzie malajskie, cybety czy dzikie koty. Jest domem ponad 230 gatunków ptaków i dwóch gatunków goryli. Oprócz makaków możemy obserwować tu też rzadko spotykane nosacze sundajskie. Jak się zbliżyć do orangutana?

Największą atrakcją dla odwiedzających parku Tanjung Puting jest obóz Leakey, gdzie znajduje się centrum naukowe i badawcze. Wokół obozu jest wielka koncentracja orangutanów, gdzie zwykle około godziny 15:00 są karmione. Mogą być bardzo niebezpieczne, dlatego zaleca się nie zbliżać do nich na mniej niż 5 metrów. Mat. prasowe Podziel się Zatoka St. Andrews Gdzie: archipelag Południowej Gruzji, terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii, Południowy Atlantyk

Zwierzęta: lwy morskie na Antarktydzie, mirungi południowe, pingwiny królewskie Zatoka St. Andrews to plaża o długości trzech kilometrów, znana z ogromnej liczby zwierząt. Według naukowców znajdziemy tam ok. 350 000 par pingwinów królewskich i ok. 8000 słoni morskich. Samce przebywają na plaży już od około połowy września i zajmują najlepsze miejsca, by później opiekować się swoim "haremem". Może być w nim nawet 50 samic. Podczas godów dochodzi do walki zarówno o terytorium, jak i o samice. Walcz o kawałek plaży

To naprawdę imponujące starcia. Dwa duże samce słoni wodnych, każdy o długości czterech metrów i wadze trzech ton, unoszą przednią połowę ciała w powietrze i atakują się swoimi nawet dwudziestocentymetrowymi kłami. Na plaży St. Andrews żyją również tysiące kotików antarktycznych. One również są bardzo terytorialnymi zwierzętami i bardzo bronią swojej ziemi. W odróżnieniu od słoni morskich są mniejsze, zaskakująco ruchliwe i agresywne. Mat. prasowe Podziel się Park narodowy Denali Gdzie: Alaska, USA

Zwierzęta: niedźwiedzie grizzly, niedźwiedzie czarne, renifery tundrowe (karibu), łosie alaskańskie, białozory, orły przednie Na dzikiej Alasce możemy odwiedzić obszary zamieszkane przez przerażający niedźwiedzie grizzly. Park Narodowy Denali oferuje najlepsze nordyckie safari z wielką różnorodnością gatunków. Zobaczyć tam można stada reniferów polarnych (karibu), jest też wiele populacji niedźwiedzia grizzly, niedźwiedzia czarnego i wilka. Na zboczach gór żyją alaskańskie owce, a w pobliżu jezior i mokradeł łosie alaskańskie. W parku swój dom mają lisy, rysie, kuny amerykańskie lub rosomaki syberyjskie. Z drapieżników występują tu różne rodzaje sów i sokołów, takie jak białozory lub orzeł przednie. Niebezpieczne spotkanie

Pracownicy parku bardzo starają się, aby "dzikie zwierzęta pozostały naprawdę dzikie", co w praktyce oznacza minimalizowanie wpływu człowieka. Karmienie zwierząt jest surowo zabronione, ponieważ może to zmienić ich nawyki żywieniowe. Odwiedzający mogą obserwować zwierzęta jedynie z bezpiecznej odległości. W parku jest wiele niedźwiedzi, jednak dzięki odpowiedniemu szkoleniu gości i zastosowaniu specjalnych pojemników na żywność liczba niebezpiecznych spotkań z tymi zwierzętami została znacznie zmniejszona. Niektóre części parku, zwłaszcza tereny, gdzie znajdują się wilcze i niedźwiedzie nory oraz strefy łowieckie, są często zamknięte z powodu zwiększonej aktywności zwierząt. Mat. prasowe