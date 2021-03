Paryż. Podróżni utknęli na lotnisku. "Jak długo możesz spać na podłodze?"

Paryż - podróżni śpią na krzesłach i podłodze

Przewoźnik początkowo zaoferował poszkodowanym bony żywnościowe i bilety powrotne do Londynu. Podróżni odmówili jednak powrotu do Wielkiej Brytanii, a władze Algierii nie zamierzają ustąpić i wpuścić obywateli do kraju. Personel francuskiego lotniska jest bezradny wobec zaistniałej sytuacji.

Paryż - podróżni chcą wjechać do Algierii

Podróżni twierdzą, że mają ważne powody osobiste, aby wjechać do Algierii. Jeden z pasażerów poinformował, że zrezygnował z mieszkania i pracy w Wielkiej Brytanii, by polecieć do żony chorej na COVID-19. O wpuszczenie do kraju grupy uwięzionej na lotnisku apelowali nawet przedstawiciele algierskiej diaspory we Francji.