"Lewitujący" statek u wybrzeży Wielkiej Brytanii. "Wyglądał niesamowicie"

168-tonowy kolos płynący nad wodą

Kilka kilometrów od wybrzeży Bournemouth w Wielkiej Brytanii przepływał w ostatnich dniach statek pasażerski Anthem of the Seas, należący do firmy Royal Caribbean International. Jednak nie tylko gabaryty wycieczkowca zaskoczyły mieszkańców, którzy obserwowali go z lądu. Największe zdziwienie wywołało u nich to, że mieli wrażenie, iż maszyna sunie nad wodą.