Pasażer samolotu sfałszował wyniki testu na koronawirusa. Grozi mu więzienie

Testy przed wylotem

Brytyjczyk przyleciał do Polski kilka dni wcześniej okazując dokument potwierdzający brak zakażenia wirusem COVID-19, co zwalniało go z odbywania kwarantanny na terenie Polski. Jednak, według procedur sanitarnych, aby wrócić z Polski do Wielkiej Brytanii powinien posiadać aktualny test z wynikiem negatywnym.