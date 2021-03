Paszport szczepionkowy. Jak będzie wyglądał papierowy wariant?

Paszport szczepionkowy dla wszystkich

Zdaniem ekspertów paszporty szczepionkowe już wkrótce staną się nieodzownym elementem w podróży podczas pandemii. Jednym z najczęstszych argumentów stosowanych przez przeciwników tego rozwiązania jest to, że paszporty te polaryzują społeczeństwo.

Chcąc skorzystać z przywileju podróżowania po całym świecie, koniecznie będzie udowodnienie szczepienia. To ważne szczególnie w przypadku państw, które utrzymują się głównie z turystyki. Dzięki temu przynajmniej częściowo powrócimy do normalności. Jednak jeszcze do niedawna mówiono wyłącznie o wersji cyfrowej. Teraz wiemy już nieco więcej o formie paszportu immunologicznego.