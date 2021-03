Paszporty szczepionkowe. Unijna "cyfrowa zielona przepustka" coraz bliżej

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaapelowała o pośpiech we wdrażaniu certyfikatów szczepień, by zdążyć do lata. Czy będą one służyć jako paszporty i umożliwią zaszczepionym swobodne podróżowanie - decyzja nie zapadła.