Pełna mobilizacja na Wyspach Owczych. Polka opowiada, co się dzieje przed meczem

Tak. I to jest piękne. Boli mnie, jak czasem czytam czy słyszę komentarze w stylu: no jak to nie możesz ograć elektryka? Jakby to było coś negatywnego, a moim zdaniem to jest wspaniałe. Mój partner Tomek powiedział, że tu całkowicie zmienił spojrzenie na trening i na piłkę. To cudowne, że ludzie, którzy pracują, często fizycznie, osiągają takie wyniki i są gotowi tak bardzo poświęcić się czemuś, co kochają.