Perełka niedoceniana przez turystów. Tanio i bez tłumów

Pętla Boroszyńska

Oba te miasta to świetna baza wypadowa do zwiedzania regionu. A co zobaczyć na miejscu? Jedną z największych atrakcji turystycznych woj. lubuskiego jest podziemna trasa turystyczna Pętli Boryszyńskiej k. Lubrzy. Dojazd do niej z obu wspomnianych miast zajmie ok. 45 minut.