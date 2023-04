Perła Adriatyku inwestuje w turystykę. Zyska polski przewoźnik

Bez względu na to, który region Chorwacji wybieramy, warto wiedzieć o zmianach, jakie w ostatnim czasie zaszły w tym kraju. Po pierwsze od 1 stycznia br. euro stało się oficjalną walutą perły Adriatyku. Po drugie kraj wszedł także do strefy Schengen. Jest to dużą zaletą dla turystów z naszego kraju, bowiem nie jest już wymagana kontrola paszportowa/graniczna, co powinno skrócić czas turystów poświęcany na lotniskowe odprawy.