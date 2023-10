Pewna pogoda przez cały rok i tanie loty z siedmiu polskich miast. Nowy hit wśród Polaków

Malta to kierunek wybierany przez polskich turystów zarówno latem, jak i w okresie jesienno-zimowym. - Potwierdzają to statystyki. W ubiegłym roku Polska znalazła się w pierwszej piątce państw, których mieszkańcy najliczniej odwiedzali Maltę, a to zainteresowanie wciąż rośnie - mówi Katarzyna Walczak, dyrektor marketingu i członek zarządu Wakacje.pl. - Jednym z magnesów przyciągających podróżnych do tego kraju jest z pewnością jego położenie w basenie Morza Śródziemnego, gwarantujące sprzyjającą pogodę również w tych miesiącach, w których w Polsce słońca brakuje.