Pięć najciekawszych planetariów w Polsce. Tu gwiazdy i planety są na wyciągnięcie ręki

Planetarium w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Do najchętniej odwiedzanych planetariów można zaliczyć również planetarium będące częścią Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W strefie nieba przygotowano kilkanaście spektakli przeznaczonych dla turystów w różnym wieku. "Rewolucja Kopernika", "Astronauta", "Rejs po niebie", "Jesteśmy astronomami" to jedne z nich. Bilet normalny do planetarium kosztuje 28 zł, a ulgowy 20 zł.