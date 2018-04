Pierwsza podwodna willa. Jej otwarcie już w tym roku

Ośrodek Conrad Maldives Rangali Island na Malediwach szykuje dla swoich gości niezwykłą atrakcję. W listopadzie udostępni pierwszą na świecie podwodną rezydencję.

Koszt budowy podwodnej willi to aż 15 mln dol. (ponad 50 mln zł.). Prawdopodobnie będzie to najpopularniejszy pokój hotelowy na świecie, który będzie bił rekordy na Instagramie. Same wizualizacje stały się hitem w sieci.