Skierka wróciła. "Nasza piękna ptasia celebrytka"

Podglądanie Skierki

Komitet Ochrony Orłów dzięki kamerom internetowym przy gniazdach ptaków od 2012 roku popularyzuje wiedzę o ich biologii i ochronie. Na ich kanale na You Tubie wszyscy mogą podglądać na żywo i to przez 24 h na dobę to, co dzieje się w gnieździe Skierki.