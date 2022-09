Pieszo przez Ameryki. "Po tej podróży już nigdy nie będziemy smutni"

Arek: To prawda, liczy się szybkość, wynik, monetyzacja. Ale też mamy trendy zwalniające, slow food, slow life. Zapędziliśmy się w karuzeli życia, czujemy, że chcemy zwolnić i przemyśleć, dokąd zmierzamy, kim jesteśmy. Wędrówka to umożliwia. Poruszanie się z prędkością pięciu kilometrów na godzinę daje czas, by poznać świat we wszystkich jego odsłonach. Nie oddziela nas od niego szyba samochodu, możemy go podziwiać, czuć, słyszeć dotknąć. Spokojne tempo pozwala poznawać ludzi, a to oni tworzą miejsca. Moim zdaniem nawet najpiękniejsze zakątki bez ludzi są jak zupa bez soli - bez smaku. W spotkaniu z drugim człowiekiem można odkryć siebie, bo wszyscy jesteśmy do siebie podobni. W historii drugiego człowieka można znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania.