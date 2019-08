Pilot był nietrzeźwy. Aresztowano go chwilę przed startem

Pilot zatrudniony w Delta Air Lines został aresztowany tuż przed startem. Mężczyzna wzbudził podejrzenia podczas kontroli na lotnisku. Miał też mieć przy sobie butelkę alkoholu.

Rzecznik portu, Patrick Hogan, potwierdził, że 37-letni pilot Gabriel Lyle Schroeder został aresztowany na międzynarodowym lotnisku Minneapolis–Saint Paul. Miał lecieć do San Diego. Oficerowie nabrali podejrzeń co do trzeźwości pilota po tym, jak opuścił kontrolę bezpieczeństwa.