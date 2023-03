Pilot źle się poczuł. Pasażer przejął jego obowiązki

USA - samolot musiał zawrócić

Niedługo po wzniesieniu się maszyny w powietrze, kapitan zadeklarował złe samopoczucie, przez co natychmiast podjęto decyzję o zawróceniu samolotu na lotnisko początkowe. Kontrola ruchu lotniczego została poinformowana o tym, że pilot zaczął odczuwać dokuczliwy ból brzucha. Co więcej, kilka minut później miał stracić przytomność. - Musimy jak najszybciej przetransportować go do szpitala - usłyszeli kontrolerzy od drugiego pilota.