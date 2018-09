Piwo za 47 zł, miliony gości i gigantyczne kolejki.. Właśnie rozpoczął się Oktoberfest 2018

Piwo za 47 zł, gigantyczne kolejki i brak miejsc siedzących. W Monachium właśnie rozpoczął się Oktoberfest. W tym roku impreza będzie wyjątkowo szczelnie chroniona.

Podobnie jak w minionych latach obowiązuje zakaz wnoszenia na błonia dużych toreb i plecaków oraz zakaz przelotów nad błoniami, także dronów. Wśród 600 funkcjonariuszy policji patrolujących "Wiesn" znajdują się w tym roku po raz pierwszy tzw. super-recognizers. Są to policjanci, którzy mają wyjątkową pamięć do twarzy i lepiej niż jakikolwiek komputer są w stanie rozpoznać twarz w tłumie

Twarzy do wyboru ci super rozpoznawacze będą mieli aż nadto. Organizatorzy festynu spodziewają się sześciu milionów gości. Sześć największych monachijskich browarów ma tu 16 piwnych namiotów ze 120 tysiącami miejsc. Interes się opłaca. Według centrali turystyki obroty regularnie sięgały w minionych latach miliarda euro. Oktoberfest stał się dla Monachium tak ważny, że miasto zastrzegło niedawno w całej Europie pojęcie "Wiesn" jako słowny znak towarowy. Nie można przecież pozwolić, żeby dobre imię hańbiły jakieś marne podróbki.

Tłumów nie powstrzymają przypuszczalnie nawet astronomiczne ceny piwa. Po raz pierwszy jeden maas – litrowy kufel piwa będzie kosztował ponad 11 euro. To 3,6 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Szef "Wiesn" Josef Schmid ( CSU ) upominał wprawdzie przed festynem, że to za drogo i że ceny te odstraszą wielu potencjalnych gości. – Coraz więcej ludzi nie przyjeżdża ze względu na ceny – ostrzegał. Ale dużego poparcia nie ma. Jego żądanie, by wprowadzić „ hamulce cenowe” na piwo, przepadło z kretesem w radzie miejskiej.

Przefosował natomiast coś innego. Także w tym roku do dyspozycji okolicznych mieszkańców stoi "hotline czystości". Przez cały czas trwania festynu od 8 rano do godz. 16 czeka gotowa do interwencji ekipa sprzątająca z samochodem i wysokociśnieniowym urządzeniem czyszczącym. Josef Schmid chce pójść na rękę sąsiadom błoni, którzy raz po raz skarżą się na zapaskudzenie okolicznych terenów, bram czy prywatnych ogródków. Burmistrz wie, że mieszkańcy muszą być nadzwyczaj cierpliwi i wyrozumiali, i chwali ich, że tacy są, ale wszystko ma swoje granice.