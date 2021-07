PKP Intercity. Nowa oferta i "tańsze bilety" budzą kontrowersje

PKP Intercity: "Idziemy z duchem czasu"

- Korzyścią nowej oferty jest między innymi to, że czasami wystarczy wybrać pociąg o nieco mniej popularnej godzinie, by kupić dużo tańszy bilet. Dzięki tej zmianie bilety na mniej popularne połączenia będą dłużej dostępne w promocyjnych cenach. Do tej pory, na mniej niż 7 dni do odjazdu pociągu nie obowiązywały już progi promocyjne z oferty Wcześniej. Obecnie to się zmienia - jeśli w danym pociągu nadal będzie dużo wolnych miejsc, bilety promocyjne będą mogły być wciąż dostępne – tłumaczy Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity.