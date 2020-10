PKP Intercity. Zmiana czasu zablokuje 13 pociągów

Zmiana czasu - co z pociągami?

"Już w najbliższy weekend nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. W nocy z 24 na 25 października przestawimy wskazówkę zegara z godziny 3:00 na 2:00. W związku z tym 13 pociągów PKP Intercity będących wówczas w trasie zatrzyma się na godzinny postój na najbliższej stacji, aby dotrzeć do celu zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy" - informuje PKP Intercity.

Jak informuje portal wnp.pl, godziny przyjazdów do miejscowości docelowych nie ulgną zmianom. Np. pociąg IC Karkonosze, jadący z Białegostoku do Jeleniej góry, zatrzyma się na stacji Kalisz w godzinach 03:13 czasu letniego i odjedzie 03:14 czasu zimowego. Pociąg TLK Ustronie jadący z Kołobrzegu do Krakowa będzie miał godzinny postój na stacji Warszawa Wschodnia.