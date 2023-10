Plaga pluskiew. Kolejne miasto ma problem

- To prawdziwy powód do niepokoju. Ludzie martwią się, że te same robaki, co w Paryżu, spowodują problemy w Londynie. Chcę jednak zapewnić, że londyńska komunikacja jest stale i dokładnie czyszczona. Rozmawiamy z przyjaciółmi z Paryża, by zobaczyć, czy możemy wyciągnąć wnioski z ich sytuacji - mówił burmistrz miasta w rozmowie z First Post.